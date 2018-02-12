МИД Швейцарии выразил озабоченность проблемой химоружия в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости. Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии озабочен возможным применением химического оружия в Сирии, опасается, что конфликт может перекинуться на соседние страны, говорится в заявлении ведомства.

В швейцарском ведомстве выразили озабоченность активизацией боевых действий в регионе Африна, нападениями на многочисленные медицинские учреждения в провинции Идлиб, усилившимися бомбардировками в Восточной Гуте и ракетными обстрелами в пригородах Дамаска.

"Федеральный департамент по иностранным делам особенно озабочен недавними сообщениями об использовании химического оружия в провинции Идлиб и в Восточной Гуте, а также встревожен риском того, что вооруженный конфликт может перекинуться на соседние страны", — говорится в заявлении.

МИД резко осуждает целенаправленные атаки на мирное население Сирии и призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право и права человека. В Швейцарии призывают тех, кто имеет влияние на конфликтующие стороны, "избегать любых действий, которые могут привести к последующему возобновлению насилия и будут включать в себя риск распространения конфликта в соседние страны".

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

В Минобороны РФ заявили, что попытки Вашингтона обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США и решительно осудил такие заявления. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заметил, что тема применения химоружия возникает каждый раз, когда намечается какой-либо прогресс в урегулировании ситуации в Сирии.