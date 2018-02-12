ООН вновь призвала Турцию защищать гражданские объекты в Африне

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

ООН, 12 фев — РИА Новости. ООН вновь призвала Турцию к защите гражданских объектов в Сирии во время проводимой в Африне операции, сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Сообщение о необходимости защищать гражданскую инфраструктуру постоянно передается на разных уровнях", — сказал он, комментируя разрушение гражданской инфраструктуры в Сирии в ходе операции.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что ООН не имеет собственной информации о происходящем. "Мы не находимся на месте в Африне, где разворачивается конфликт. Так что мы пытаемся получить некую информацию от местных партнеров", — заметил он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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