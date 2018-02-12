В Сирии при авиаударе коалиции во главе с США погиб россиянин

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Активист "Другой России" Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщил РИА Новости координатор организации Александр Аверин.

Он добавил, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. "Он не был военнослужащим официально", — отметил Аверин.

Решение о прощании с погибшим примут его родственники. У Ананьева остались жена и дети.

В ночь на четверг альянс во главе с США сообщил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" со стороны проправительственных формирований. В заявлении утверждается, что коалиция нанесла ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ*".

По данным Минобороны, авиация коалиции атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против "спящей" ячейки террористов.

В результате ранения получили 25 человек. В ведомстве рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

При этом Минобороны заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в ведомстве, международная коалиция не борется с ИГ*, а стремится захватить экономические активы страны.

Коалиция во главе с США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая группировка.