Курды заявили, что сбили в Африне турецкий беспилотник

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Курдское ополчение YPG сбило в сирийском Африне турецкий беспилотник, сообщил РИА Новости представитель ополчения.
"Огнем с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалеку от города Африн", — сообщил представитель ополчения. Ополчение YPG также распространило фотографии и видеозапись со сбитым аппаратом.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>