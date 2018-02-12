Курды заявили, что сбили в Африне турецкий беспилотник

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Курдское ополчение YPG сбило в сирийском Африне турецкий беспилотник, сообщил РИА Новости представитель ополчения.

"Огнем с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалеку от города Африн", — сообщил представитель ополчения. Ополчение YPG также распространило фотографии и видеозапись со сбитым аппаратом.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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