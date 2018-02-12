В Иране заявили, что присутствие Тегерана в Сирии продолжится

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти после ударов Израиля по САР заявил, что иранское присутствие в Сирии продолжится, передает агентство Mehr.

"Иран находится в Сирии для оказания помощи законному правительству и притесняемому народу этой страны. Присутствие Ирана в Сирии для защиты линии сопротивления продолжится, но не в той интерпретации, которая есть у сионистского режима, а как об этом договорились Иран и Сирия", — приводит агентство его слова.

Он также отметил, что инцидент со сбитым самолетом израильских ВВС стал "поворотным моментом в истории палестинской борьбы".

В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми ранее назвал "смехотворными" сообщения о перехвате израильскими силами ПВО "иранского беспилотника", отметив, что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе правительства этой страны.

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