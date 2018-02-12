Песков рассказал о потенциале оставшегося российского контингента в Сирии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Остающийся в Сирии российский контингент обладает необходимым потенциалом для сдерживания террористической активности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается вылазок террористов, то все отдавали себе отчет, что эти вылазки, к сожалению, нельзя прекратить в одночасье. Но остающийся военно-воздушный компонент российский, который призван и дальше помогать вооруженным силам Сирийской Арабской республики в борьбе с террористами, обладает необходимым потенциалом, чтобы и дальше сдерживать террористическую активность в Сирии", — заявил Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что Россия продолжает усилия по урегулированию в САР, в первую очередь, на политико-дипломатическом треке.

"Речь идет о продолжении астанинского и сочинского измерений этой работы. Вы знаете, что президент продолжил в течение последних нескольких недель регулярные контакты со своими коллегами из Турции и Ирана. Эта работа будет продолжаться — которая призвана стать существенным подспорьем для развития миротворческой деятельности в рамках усилий Организации объединенных наций", — добавил Песков.

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