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Война в Сирии
Война в Сирии

Танцы под бомбами: как живет мирное население в сердце Африна

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (257)
11:2812.02.2018
(обновлено: 13:51 12.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне ХалтанБеженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне Халтан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

АФРИН (Сирия), 12 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители города Джендерес в сирийском Африне робко выходят из подвалов, узнав, что к ним приехали иностранцы. Далеко от убежищ никто не отходит: турецкие артиллерия и авиация могут начать атаку в любой момент.

Корреспондент РИА Новости — один из первых журналистов, побывавших в поселениях кантона Африн на севере Сирии, где проходит военная операция турецких вооруженных сил, — узнал о жизни в горных пещерах и потанцевал с курдскими детьми под лестничным пролетом, пока авиация наносила удары по городу.

"Оливковая ветвь"

Анкара 20 января объявила о начале операции против формирований курдов в Африне, которых считает террористами. Там также находятся боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия турецких военных. Москва призвала стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018
© AP Photo / DHA-Depo Photos/Can Erok
"Оливковая ветвь" Турции в Африне: первые итоги военной операции
Первые дни операции, которую в Анкаре назвали "Оливковая ветвь", сопровождались массированными ударами артиллерии и авиации, под прицелом находились основные поселения, деревня и административный центр кантона Африн.

Всего за первые две недели, как сообщили власти, погибли почти 150 мирных граждан и около 400 получили ранения.

Ожесточенные бои между курдскими партизанами и протурецкими силами шли в пограничных селах и на высотах. Информация с фронта поступает  противоречивая: в то время как турецкие военные докладывают о более тысячи бойцов курдских сил самообороны, ополченцы сообщают о потерях турецкой армии и боевиков, предоставляя видео уничтоженной бронетехники и танков.

Основные поселения Кантона — Африн, Ражу и Джендерес — пока не захвачены, бои не дошли и до окрестных деревень.

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии

Били "террористов", побили мирных жителей

В Джендерес едем вместе с врачом-фармацевтом Абдулом, выпускником советского вуза. Отправляемся сразу, как получаем разрешение на перемещение по кантону.

От Африна до Джендереса около 30 километров. По пути — бесконечные оливковые сады по обе стороны дороги. Кантон Африн считается основным производителем оливкового масла и мыла в Сирии. Всего здесь, по разным данным, более 40 миллионов деревьев.

"Представляешь, они назвали свою операцию "Оливковой ветвью". Это просто издевательство! Вот они, оливки, и это символ мира, и это наши деревья. Сказать по секрету, как мы называем нашу операцию против них? "Охота на лис". Сейчас там на границе идет настоящая охота, а что происходит здесь, ты увидишь сам", — говорит Абдул на подъезде в Джендерес.

Город кажется вымершим. Лишь время от времени проезжает машина, на улице почти никого нет. Паркуемся во дворах, прижимаясь к зданию. "Так надежнее, нам бы отсюда еще на чем-то уехать", — улыбаясь, объясняет доктор.

Из подвала недостроенного здания начинают медленно выходить дети, потом и взрослые. Но далеко от убежища никто не отходит.

Ситуация в Африне. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Генштаб Турции рассказал о ходе операции в Африне
"Давайте мы пригласим вас к себе. Посмотрите, как мы живем. Нас тут 80 человек — в основном женщины и дети, мы больше двух недель нормально не мылись и спим на сыром полу. Потому что боимся новых обстрелов", — рассказывает женщина, которая живет в подземном гараже с тремя детьми.

Подземное помещение поделено на два сектора: в одном обитают курды — жители самого города, а во втором — арабы-беженцы, пришедшие в Джендерес несколько лет назад из соседних провинций.

В убежище есть пара небольших газовых баллонов с конфоркой, одеяла, тонкие матрацы и банки с едой, а освещение только от диодных фонарей.

"Мы выходим отсюда днем, ненадолго, за едой и вещами. Мы знаем, что бомбить начинают где-то с трех часов дня до пяти, потом с девяти вечера до пяти утра. Странно, почему сейчас не бомбят", — говорит один из пожилых мужчин.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне Халтан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне Халтан

К бомбоубежищу на мотоцикле подъезжают два ополченца, просят нас показать документы и разрешение на посещение Джендереса. Старший, проверив все необходимое, докладывает по рации и извиняется за подобные меры безопасности.

"Дело в том, что буквально пару дней назад проникли в соседнее поселение боевики под видом беженцев и хотели организовать диверсию", — объясняет ополченец Али.

Он соглашается провести нас самым  безопасным путем в старую часть города, которая больше всего пострадала от бомбардировок.

Дома в старом городе почти полностью разрушены. Самые смелые граждане осматривают, что осталось от их жилищ.

Последствия обстрела турецкими военными поселения Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В главной больнице в Африне заканчиваются лекарства
Али заводит в мечеть.

"Смотрите, они даже мечеть не пожалели", — показывает на потолок боец. Наверху три больших отверстия от снарядов, книги Корана все в пыли и кусках бетона, в конце молельного зала садится незнакомый нам старик и начинает бережно вытирать от грязи священные писания. Артиллерия не пощадила и кладбища — снаряды повредили свежие могилы.

После мечети решаем вернуться к машине и поехать на поиски деревни, где в горных пещерах укрываются курдские беженцы. Али предложил помощь, а по дороге пригласил заехать к нему домой. Во время обеда с его родителями раздавались звуки артиллерии.

"К сожалению, у противника много ушей и глаз здесь. По всей видимости, им доложили, что в Джендересе иностранцы, артобстрел прекратили, мы уехали, и все понеслось по новой", — рассуждает Али.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители города Джендерес в кантоне Африн живут в подвалах домов, укрываясь от бомбардировок турецких ВС
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Жители города Джендерес в кантоне Африн живут в подвалах домов, укрываясь от бомбардировок турецких ВС

Десять тысяч под землей

Деревня, куда бежали в основном жители Джендереса, находится в низине, укрытой холмами со всех сторон. Здесь, по словам старейшины деревни Халтана Хасана Васука, в пещерах живут около десяти тысяч человек. Гуманитарная обстановка близится к катастрофической, не хватает питьевой воды и продуктов. Основной едой для деревенских и гостей стало оливковое масло: его переливают в алюминиевые фляги, которые затем складывают в укромных местах, опасаясь, что обычный склад могут разбомбить.

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. Архивное фото
© AFP 2018 / George Ourfalian
Курды сообщили, что артобстрелы в Африне повредили школу и насосную станцию
"Сейчас более-менее спокойно, поэтому все вышли на улицы, погода хорошая, можно подышать свежим воздухом. В пещерах высокая влажность, и у детей начались проблемы с дыханием и легкими. Больницы у нас тут нет, приходится собирать средства и посылать гонца за лекарствами. Надеемся, что международное сообщество наконец откроет глаза на происходящее и пришлет нам помощь, а главное, медикаменты", — говорит Васук, ведя нас к одной из пещер рядом с центром деревни.

Там живут несколько десятков человек. Пещеру поделили на две зоны: в дальней ее части отсиживаются во время авианалетов, а в ближней ночуют.

"Места немного, поэтому спят и там и там. Ложатся плотно — так теплее и все умещаются. Вот посмотрите, здесь хоть кто-то похож на террориста? Зачем же нас бомбить?" — уже с отчаянием в голосе говорит Васук.

Абдул рассказывает, что до начала операции в поселениях Африна придерживались политики мира. В населенных пунктах запрещалось ходить с оружием даже ополченцам, чтобы максимально избежать ощущения войны. Полицейские носили пистолеты в скрытых кобурах.

Только в самом городе Африн, по данным властей, сегодня проживает около 1,2 миллиона человек, из них местных жителей — 400 тысяч. Многие приехали сюда, так как все семь лет войны в Сирии это место считалось островком мира и стабильности.

"Мы очень надеемся, что Россия надавит на (президента Турции Реджепа Тайипа. — Прим. ред.) Эрдогана, чтобы война скорее закончилась, а мы смогли спокойно вернуться к работе и нормальной жизни. Мы верим в Россию — она наша единственная надежда", — продолжает Васук, провожая нас уже в обратный путь.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне Халтан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы курдского городка Джендерес бежавшие от бомбардировок турецких сил, живут в пещерах в деревне Халтан

Танцы под авиаударами

В Африн возвращаемся уже в сумерках. По периметру города продолжает работу тяжелая техника, возводят укрепления и роют рвы.

"Это на самый крайний случай, если все-таки туркам удастся прорваться к городу. В чем я очень сомневаюсь", — объясняет Абдул.

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018
© AFP 2018 / George Ourfalian
Под Африном боевики заживо сожгли четырех местных жителей, заявили курды
Приезжаем в больницу и идем в кабинет замглавы медучреждения.

"Мархаба!" — здороваемся по-арабски.

"Можете говорить по-русски, здесь все говорят по-русски", — отвечает одна из врачей, выпускница Первого Московского медуниверситета.

С начала военной операции врачи здесь работают без выходных. Многие отдали свои дома семьям беженцев, а сами живут в больнице, спят по очереди в кабинетах в редкие свободные часы.

Палаты заполнены тяжелоранеными. Людей с легкими травмами стараются лечить на местах или, оказав помощь, сразу выписывают. Четыре операционные работают постоянно. Иногда в ожидании операции образуется очередь в коридоре. Как правило, самое напряженное время ночью, после вечерних бомбардировок.

Выпив кофе, обсуждаем последние сводки с фронтов. Ожесточенные бои продолжаются в районе поселения Раджу и в деревнях рядом с пограничным городком Бюльбюль. Обстановка везде разная: местами силы с турецкой стороны наступают, потом курдские ополченцы контратакуют. А жители Африна каждый день молятся — лишь бы хватило сил партизанам самообороны сдержать турецкие атаки и не подпустить их к городу.

Боец Свободной сирийской армии на позиции в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Около 15 тысяч человек могли покинуть свои дома из-за боев в районе Африна
После встречи с российскими коллегами из ВГТРК Абдул предложил разместиться в одной комнате импровизированной гостиницы.

"В тесноте да не в обиде — ведь так в России говорят", — улыбаясь, замечает Абдул.

Ближе к полуночи раздается сильный взрыв, от которого шатаются окна и стены. В коридоре за дверью поднимается шум и детский плач. Выбегаем на лестничную площадку и прорываемся с оператором и корреспондентом через собравшихся беженцев на крышу здания. В воздухе слышна авиация, но не видно разрывов. После длительных минут ожидания раздаются еще два удара совсем близко — под прицелом центр города.

Спускаемся вниз поговорить с людьми. На лицах женщин и детей паника. Несколько десятков человек столпились на маленьком пятачке, спасаясь под лестничным пролетом.

"Дядя, они придут в наши дома и всех нас убьют? Что будет с нами? А если бомба попадет в этот дом, мы все умрем?" — спрашивает восьмилетняя Виан, вцепившись в рукав куртки.

"Никто не умрет, наши парни там в горах не дадут нас в обиду, давай лучше потанцуй с дядей, видишь, он не боится и с радостью тебя научит танцевать, как это делают дети в России", — говорит одна из женщин и смотрит в глаза.

Под мелодичную песню в телефоне и аплодисменты начинаем танцевать, подключается молодежь, и два последующих авиаудара уже кажутся не такими страшными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители города Джендерес в кантоне Африн живут в подвалах домов, укрываясь от бомбардировок турецких ВС
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Жители города Джендерес в кантоне Африн живут в подвалах домов, укрываясь от бомбардировок турецких ВС

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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baha kalmuratov
Очень трогательная история, но если бы турки желали стереть мирное население Африна они давно бы это сделали благо небо открыто и недостатка в авиабомбах нет. И бомбить компактно живущих мирных гораздо легче чем глубоко засевших террористов в укрепленных тоннелях.
12:05
12.02.2018
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Андрей Вишневский
baha kalmuratov, Турецкие финансы не позволяют и ПЗРК YPG-с больших высот прицельное попадание не очень...
14:23
12.02.2018
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