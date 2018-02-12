Россия мешает США имитировать борьбу с боевиками в Сирии, считает Яровая

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия мешает Пентагону имитировать борьбу с террористами в Сирии, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

Ранее RT сообщил со ссылкой на отчёт генерального инспектората Пентагона, что в министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

"Россия мешает Пентагону имитировать борьбу с ИГИЛ*. Пентагон признался, что Россия усложняет продолжение нанесения ударов по мирным жителям Сирии, объектам, в уничтожении которых заинтересован ИГИЛ*, как это было уже многократно сделано коалицией… Вероятно, Пентагон рассчитывал на скорейшие похороны Сирии, а, благодаря России, нанесён сокрушительный удар по ИГ* и состоялся диалог мирного будущего Сирии в Сочи", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий подчеркнула, что Россия, следуя нормам международного права, уничтожает террористов в Сирии, защищая от них весь мир.

"Но Пентагон в последние годы сожалеет о том, что его планы на войну и захват ресурсов спотыкаются о здравый смысл и действия в защиту глобальной безопасности. При этом минобороны США наловчилось присваивать себе чужие победы, а свои преступные бомбежки называть "случайными ошибками", — считает политик.

"В преддверии Мюнхенской конференции, хочется верить в то, что аналитики Европы, уже имея в избытке доказательства разрушительной политики США в системе европейской и глобальной безопасности, начнут делать очевидные назревшие выводы", — заключила Яровая.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>