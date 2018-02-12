В Анкаре сообщили о нейтрализации 103 боевиков за сутки в Африне

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки "103 террориста", с начала операции – 1369, заявил турецкий генеральный штаб в понедельник.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидированы 103 члена террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ *. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 1369", — говорится в заявлении генштаба.

Отмечается, что операция с участием ВВС и сухопутных войск продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.



