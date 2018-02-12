В Анкаре сообщили о нейтрализации 103 боевиков за сутки в Африне

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки "103 террориста", с начала операции – 1369, заявил турецкий генеральный штаб в понедельник.ИГ*. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 1369", — говорится в заявлении генштаба.
Отмечается, что операция с участием ВВС и сухопутных войск продолжается в плановом режиме.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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