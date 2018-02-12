ПЕКИН, 12 фев — РИА Новости. Китай будет играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии, увеличивая помощь законному правительству в Дамаске, заявил китайский посол в Сирии Ци Цяньцзинь.Синьхуа.
Согласно последним данным, Китай сделал несколько пожертвований в развитие сектора здравоохранения в Сирии, последнее из которых было направлено на развитие отделения скорой помощи больницы Аль-Мувасат в Дамаске.
Китайский посол, который в воскресенье посетил больницу, выразил надежду, что это проект сможет улучшить медицинские условия для местных жителей.
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