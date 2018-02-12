Пушков высмеял информационные источники Пентагона

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял информационные источники Министерства обороны США о химических атаках в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские власти обеспокоены в связи с использованием химоружия на основе зарина в Сирии. При этом он добавил, что США не располагают соответствующими доказательствами и продолжают их поиски.

"Мэттис признал: у США нет доказательств применения зарина Дамаском. Он ссылается лишь на НКО (некомерческая организация — прим.ред.), работающие на боевиков. Смехотворные ссылки", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

В конце января глава Госдепа Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. В американском дипломатическом ведомстве также отметили, что Москва делает все возможное для защиты режима сирийского лидера Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны России заявили, что обвинения США в использовании химоружия правительственными силами в Сирии опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков. Российский МИД, в свою очередь, осудил подобные заявления американских властей, назвав их безосновательными.