МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Пентагоне считают, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.
В частности, в Пентагоне вновь отметили "опасные маневры" российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов. Как считают в Министерстве обороны США, действия российских военных провоцировали "нарастание риска непреднамеренного обстрела".
Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить военную операцию на сирийской территории. По мнению американских военных, на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться прекращения военной операции в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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