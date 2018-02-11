Боевики за двое суток выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Боевики из Восточной Гуты за двое суток выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин, есть жертвы и разрушения, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За двое суток незаконными вооруженными формированиями из Восточной Гуты было выпущено по жилым кварталам Дамаска 27 мин. Имеются жертвы и разрушения", — сказал Евтушенко.

Представитель Центра также отметил, что в течение суток Россия, Иран и Турция фиксировали отдельные факты нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс, а также в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Также подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо, сообщил он.

"В населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин провинции Дамаск доставлены продукты питания общим весом около двух тонн. За сутки помощь оказана жителям населенного пункта Баб-Эль-Макам провинции Алеппо. Организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба и предметов одежды. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода", — сказал генерал Евтушенко.

Также он добавил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 122 сирийцам, включая 41 ребенка. Всего за сутки в свои дома вернулось 207 человек, в том числе в провинции Хама — 48, Хомс — шесть, в провинции Дамаск — семь, в провинции Дейр-Эз-Зор — 146 человек, отметил представитель Центра.