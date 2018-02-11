Израиль признал, что истребитель F-16 сбили сирийские ПВО

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев — РИА Новости. Разбившийся накануне израильский военный самолет поразили огнем с земли, следует из материалов армейской пресс-службы.

"Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули машину и приземлились на израильской территории", — говорится в инфографическом материале пресс-службы ведомства, опубликованном на английском языке в микроблоге Twitter.

При катапультировании пилот получил тяжелые травмы и после операции находится в больнице Хайфы. Штурман пострадал менее серьезно, он уже "на ногах". Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным военных, огонь по самолетам вели сирийские правительственные войска, используя зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук".

В субботу израильские военные объявили, что перехватили над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии, а затем атаковали базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли по израильским самолетам зенитный огонь. Один истребитель F-16 потерпел крушение. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

Позже израильская авиация совершила еще один налет, по итогам которого отчиталась об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. В Сирии обвинили Израиль в агрессии.

Согласно израильской инфографике, военные действия продолжались четыре с половиной часа — с 04:25 до 08:55 (05:25-09:55 мск).

Начальник штаба ВВС Израиля Томер Бар накануне заявил, что субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года и увенчалась полным успехом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>