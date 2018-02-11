Военный эксперт прокомментировал действия США и Израиля в Сирии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Израиль и США, нанося по собственному усмотрению удары по целям на территории Сирии, игнорируют нормы международного права и действуют по праву сильного, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о "праве и обязанности" еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.
Беседа состоялась на фоне резкого обострения ситуации на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотный летательный аппарат и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем. Российский и израильский лидеры, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.
Он подчеркнул, что "Израиль наносит удары своей авиацией, как он говорит, по иранским объектам на территории Сирии, но под такие удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому такая координация между российским военным командованием в Сирии и израильскими военными абсолютно необходима".
"Но мы видим, что США абсолютно ровно так же действуют на территории Сирии, считая себя вправе наносить удары, как они говорят, по объектам террористов. Более того, считают себя вправе наносить удары по ополченческим формированиям — союзникам сирийских правительственных сил, которые якобы создают угрозу клиентам США, действующим на территории Сирии в лице SDF ("Сирийских демократических сил")", — добавил специалист.
Эксперт отметил, что Иран также наносил со своей территории удары баллистическими ракетами по формированиям ИГИЛ* на территории САР.
В субботу пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета на иранские позиции, находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.
Воинский контингент РФ находится на территории Сирии по просьбе легитимного президента САР Башара Асада.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>