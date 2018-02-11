Генштаб Турции рассказал о ходе операции в Африне

АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за минувшие сутки "86 террористов", заявил турецкий генеральный штаб в воскресенье.

"ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 19 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции — 1266", — говорится в заявлении генштаба.

Накануне генштаб Турции сообщил об 11 погибших в Африне турецких военнослужащих за день, в том числе двоих во время крушения вертолета ATAK на границе с Сирией. Таким образом, в субботу турецкая армия понесла наибольшие потери с начала операции в Африне, в ходе которой, по данным генштаба, 30 военных погибли и более 70 были ранены.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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