Путин и Нетаньяху обсудили удары ВВС Израиля в Сирии‍

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.
Беседа состоялась на фоне резкого обострения на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем.
Оба лидера, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуацию в Сирии.
"Мы согласились, что координация… между нашими армиями будет продолжена", — сказал Нетаньяху, добавив, что обсуждал события последних 24 часов также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.
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