Путин и Нетаньяху обсудили удары ВВС Израиля в Сирии‍

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.

"Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии", — цитирует главу правительства его пресс-служба.

Беседа состоялась на фоне резкого обострения на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем.

Оба лидера, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуацию в Сирии.

"Мы согласились, что координация… между нашими армиями будет продолжена", — сказал Нетаньяху, добавив, что обсуждал события последних 24 часов также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Местные СМИ ранее сообщали, что Израиль обращался к России за содействием в деэскалации напряженности с Сирией и готовности после серии авиаударов по соседней стране считать пограничный инцидент исчерпанным.

В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

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