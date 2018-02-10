МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил гуманитарную помощь в сирийский Дейр-эз-Зор, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если раньше РОФ работал только в Алеппо и Дамаске, то теперь он расширяет зону охвата. Только за последнюю неделю жителям Сирии роздано 11 тонн хлеба, а также около 10 тысяч одеял и курток для детей и взрослых. Кроме того, в Дейр-эз-Зор направлено два грузовика с гуманитарной помощью", — написал Кадыров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Он также добавил, что это первая гуманитарная акция, проведенная в городе после его освобождения от террористов "Иблисского государства" (запрещено в РФ). "В ближайшее время будут направлены питание и гигиенические принадлежности для детей", — подчеркнул Кадыров. Глава Чечни также отметил, что фонд готовит автомобили для оказания медицинской помощи жителям отдалённых районов.

"Приятно отметить, что растёт объём оказываемой жителям САР помощи, а также расширяется география охваченных благотворительными акциями территорий", — заключил Кадыров.

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