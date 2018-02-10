ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Несколько минометных снарядов, выпущенных террористами, разорвались в центре сирийской столицы у гостиницы "Дамароз" и один — на площади Омейядов, сообщил РИА Новости очевидец события.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
В администрации отеля "Дамароз" РИА Новости по телефону сообщили, что мины упали за территорией гостиничного комплекса и ситуация стабильная.
На днях минометному обстрелу подвергся президентский район Дамаска, одна из мин попала в российское торгпредство.