После авиационного налета в Дамаске, Сирия

После авиационного налета в Дамаске, Сирия

ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Несколько минометных снарядов, выпущенных террористами, разорвались в центре сирийской столицы у гостиницы "Дамароз" и один — на площади Омейядов, сообщил РИА Новости очевидец события.

"Мина попала недалеко от "Дамароз", в результате чего начался пожар. Еще одна разорвалась на эстакаде недалеко, и одна — на площади Омейядов", — сказал собеседник агентства.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В администрации отеля "Дамароз" РИА Новости по телефону сообщили, что мины упали за территорией гостиничного комплекса и ситуация стабильная.

На днях минометному обстрелу подвергся президентский район Дамаска, одна из мин попала в российское торгпредство.