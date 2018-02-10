С-200 и "Бук". В небе над Сирией сбили израильский истребитель

Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018

Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Израильская авиация дважды за утро совершила налет на территорию Сирии. Целью называются иранские военные объекты. В Сирии утверждают, что подбили несколько израильских самолетов, Израиль признал крушение только одного истребителя. Огонь сирийские ПВО вели из комплексов С-200 и "Бук"

С чего все началось

Как рассказал представитель армии Израиля подполковник Йонатан Конрикус, около 4:30 утра иранский беспилотник проник в израильское воздушное пространство со стороны Сирии.

"Он был запущен и управлялся иранскими силами с иранской базы в Сирии. Она расположена рядом с Пальмирой в пустыне на востоке страны. Мы отслеживали полет на всем его протяжении и смогли перехватить БПЛА над израильской территорией, немного севернее Бейт-Шаана в Иорданской долине", — сказал Конрикус.

Беспилотник перехватил боевой вертолет AH-64 Apache. Представитель израильской армии отметил, что в распоряжении военных оказались обломки летательного аппарата, поэтому они уверены, что он иранский.

"Иран несет ответственность за это вопиющее нарушение израильского суверенитета", — добавил Конрикус.

В результате израильская авиация нанесла удары по территории Сирии. В налете участвовали восемь истребителей.

Ответ Сирии

В Сирии обвинили Израиль в агрессии.

"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части", — приводит национальное агентство SANA слова своего военного источника. Какая именно это была база, не сообщается.

По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны подбили несколько израильских самолетов. В Армии обороны Израиля это заявление назвали неправдой, но признали, что один истребитель упал на севере страны.

Крушение истребителя

Речь идет о самолете F-16 в двухместной модификации, которую в Израиле называют "Суфа". Экипаж принял решение катапультироваться.

"Оба пилота в больнице израильского города Хайфа. Один в тяжелом состоянии и сейчас на операции. Второй получил легкие травмы", — рассказал Конрикус.

Военные не уточняют, был ли самолет поврежден огнем с земли или причиной крушения стала техническая неисправность.

Самолет упал на севере области Галилея. Жители кибуца Хардуф рассказали корреспонденту радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что он рухнул у здания средней школы. Истребитель, скорее всего, повредил электрическую сеть, однако к нарушению электроснабжения кибуца это не привело.

Вторая атака

После крушения истребителя израильские ВВС совершили второй налет на территорию Сирии. На этот раз целями стали 12 объектов.

"Это были четыре иранские цели и восемь сирийских объектов, относящихся к четвертой дивизии под Дамаском. По нашим оценкам, все цели поражены. Выполнив задание, все наши самолеты благополучно вернулись на базу", — заявил Конрикус.

При этом сирийское государственное телевидение сообщило, что силам ПВО снова удалось отразить атаку Израиля.

Позже Оперативный штаб союзников Сирии выступил с заявлением, в котором говорится о том, что израильские самолеты атаковали авиабазу Т-4, на которой находились беспилотники, применявшиеся против "Исламского государства"*.

"Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ*", — говорится в документе.

Как утверждают военные, беспилотники играли большую роль в зачистке от ИГ* восточных территорий.

Оперативный штаб союзных сил также опроверг информацию о том, что их БПЛА нарушил воздушное пространство Израиля, заявив, что это "является ложью и искажением реальности".

Небо закрыто

После инцидента Израиль закрыл часть своего воздушного пространства — к северу от населенного пункта Шфаим, который расположен в центре страны, примерно в 20 километрах от Тель-Авива, между городами Герцлия и Нетания.

При этом международный аэропорта имени Давида Бен-Гуриона работает в обычном режиме, хотя авиационные власти признали, что в разгар событий задержали несколько взлетавших или заходивших на посадку самолетов.

"Инцидент не исчерпан"

Израильские военные заявляют, что не заинтересованы в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по ее территории называют оборонительными действиями, спровоцированными "актом агрессии со стороны Ирана".

"Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации", — сказал Йонатан Конрикус.

Он отметил, что Израиль защищает свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население. "Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации", — заключил подполковник.

Какое оружие применила Сирия

Конрикус также сообщил, что огонь по израильским самолетам вели зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук" — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.

"Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше", — сказал он, отвечая на вопрос, не участвовали ли в отражении атак представители российского контингента в Сирии.

При этом подполковник отказался говорить, задействовала ли армия канал экстренной связи с российскими коллегами, который существуют с осени 2015 года во избежание случайных столкновений при проведении операций в Сирии.

Реакция России

Москва выразила серьезную обеспокоенность ударами армии Израиля по Сирии.

"Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона", — говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в Сирии, абсолютно недопустимо.

По данным израильского сайта "Уай-нет", власти страны обратились к России за содействием для деэскалации напряженности. Издание утверждает, что в переданном в Москву говорится о стремлении к скорейшему урегулированию пограничного инцидента.

"Израиль дал понять российской стороне, что <…> предпочел бы считать сегодняшний инцидент исчерпанным и не заинтересован в дальнейшем нагнетании напряженности", — пишет "Уай-нет".

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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