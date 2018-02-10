Израиль попросил Россию помочь в деэскалации ситуации в Сирии, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Израиль обратился к России за содействием для деэскалации напряженности на границе с Сирией, где был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем, сообщил новостной интернет-сайт "Уай-нет".

Издание утверждает, что в переданном в Москву послании израильские власти выражают стремление к скорейшему урегулированию пограничного инцидента и на примере сегодняшних событий вновь предупреждают об угрозе военного присутствия Ирана в Сирии.

"Израиль запросил срочного вмешательства России для того, чтобы не допустить эскалации на севере. Обращение стало одним из результатов экстренных совещаний, которые сегодня утром провели премьер-министр, министр обороны и представители военно-политического истеблишмента страны", — отмечается в публикации.

"Израиль дал понять российской стороне, что… предпочел бы считать сегодняшний инцидент исчерпанным и не заинтересован в дальнейшем нагнетании напряженности", — пишет издание.

Аналогичное послание было, по его данным, передано США.

Представители обеих посольств — израильского в Москве и российского в Тель-Авиве — не комментируют сообщения о двусторонних контактах в связи с инцидентом. Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху недоступна для общения.

В Армии обороны Израиля не стали отвечать, был ли задействован канал экстренной связи, который существует между российскими и израильскими военными с 2015 года, но подчеркнули, что огонь с земли по самолетам вели исключительно сирийские правительственные силы без участия представителей российского контингента.

В ночь на субботу израильские войска сбили иранский беспилотник над северными районами страны и атаковали базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16, один из восьми участвовавших в налете. Его экипаж катапультировался над своей территорией.

По итогам второго за день налета на Сирию израильские военные отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских объектов, включая батареи ПВО, и отсутствии новых потерь со своей стороны.

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