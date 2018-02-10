Россия призвала Израиль и Сирию к сдержанности после авиаударов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия выразила серьезную обеспокоенность произошедшими в субботу ударами армии Израиля по Сирии и призывает стороны проявлять сдержанности и уважать суверенитет САР, говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле", — говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, сирийские правительственные войска "соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны".

По данным МИД РФ, израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе этой страны. В ведомстве отмечают, что потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются.

"Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона", — добавили в МИД.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

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