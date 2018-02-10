ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, которые использовались для выявления позиций боевиков группировки "Исламское государство"*, говорится в полученном РИА Новости заявлении Оперативного штаба союзников Сирии.

Аппараты находились на авиабазе Т-4, которая подверглась налету. "Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ*", — содержится в документе.

Как утверждают военные, беспилотники играли большую роль в зачистке от ИГ* восточных территорий.

Оперативный штаб союзных сил опроверг информацию о том, что их БПЛА нарушил воздушное пространство Израиля, заявив, что это "ложь и искажение реальности".

Пресс-служба Армии обороны Израиля доложила, что рано утром военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, запущенный из Сирии, а затем атаковали "иранские цели" на территории соседней страны. В Сирии ответили, что силам ПВО удалось отразить атаку и подбить несколько израильских самолетов. Один истребитель F-16 потерпел крушение на севере Израиля. Экипаж из двух человек остался жив.

Позже израильская авиация совершила второй налет, нанеся удары по 12 целям. Сирия также отреагировала на него огнем ПВО.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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