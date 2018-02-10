В Астане обсуждают создание пятой зоны деэскалации в Сирии, заявил Богданов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Создание пятой зоны деэскалации в сирийском Африне обсуждает в рамках астанинского процесса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается вопроса о новой зоне деэскалации, то он остается в фокусе внимания встреч в Астане", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться создание новой зоны в районе Африна на астанинском раунде по Сирии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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