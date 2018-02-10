ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, ведут исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше", — ответил он на вопрос корреспондентов, не принимали лиучастие в отражении налетов российский военный контингент в Сирии.

Кроме того, подполковник отказался говорить, задействовали ли израильские военные каналы экстренной связи с российскими военными в связи с обострением ситуации.

"Без комментариев", — сказал он.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

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