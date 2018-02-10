ВВС Израиля атаковали 12 объектов во время второго авианалета на Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Израильская авиация атаковала 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране, сообщила армейская пресс-служба.
"Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии", — сказано в сводке об операции.
"Удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии", — добавили военные.
Налет, по их словам, вновь сопровождался массированным огнем с земли, который активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля.
При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.
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