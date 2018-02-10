В Сирии заявили о новом авианалете Израиля

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля, сообщило сирийское государственное телевидение.

Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока не приводятся.

Израильские военные заявили, что на этот раз атаковали 12 целей на сирийской территории, в том числе три батареи ПВО и четыре "иранских объекта". Налет, по их словам, сопровождался массированным огнем с земли, который активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля.

Ранее военные сообщали, что нанесли удар по "иранским целям" на территории Сирии после того, как перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в израильское воздушное пространство.

Сирийские СМИ сообщают, что силы ПВО сбили несколько самолетов, в Израиле признали, что один истребитель F-16 потерпел крушение. Двое членов экипажа катапультировались, оба они живы. Позже стало известно, что один из летчиков получил тяжелые травмы.

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