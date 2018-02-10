Израиль опроверг данные, что сирийские ПВО сбили больше одного самолета

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Израильские военные отрицают, что силам ПВО Сирии удалось подбить более одного самолета, участвовавшего в утреннем авианалете.
"Это неправда", — сказал РИА Новости один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, комментируя сирийские сообщения о больших потерях с израильской стороны.
Военные не уточняют, что послужило причиной крушения самолета — поражение огнем с земли или техническая неисправность. В "израильской" модификации F-16I американский истребитель-бомбардировщик имеет экипаж из двух человек.
Целью авиаударов в Сирии, согласно заявлению израильской армии, стали иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был утром сбит в воздушном пространстве еврейского государства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>