Сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС

Авиаудары Израиля по военным объектам в Сирии (12)

ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Сирийские силы противовоздушной обороны подбили несколько самолетов израильских ВВС, совершивших налет на военные объекты в центральной части Сирии, сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части", — приводит агентство слова источника.

Ранее пресс-служба израильской армии заявила, что военные в ночь на субботу перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и в ответ атаковали "иранские цели" на территории соседнего государства.

Вторжение беспилотника в Израиле назвали актом агрессии со стороны Ирана и грубым нарушением суверенитета страны.

Позже стало известно, что один из самолетов, участвовавших в налете на Сирию, разбился на севере Израиля. Армия Израиля подтвердила, что он попал под обстрел и пилотам пришлось катапультироваться.

"Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения", — говорится в сводке.

Речь идет о истребителе-бомбардировщике F-16I. Военные не уточняют, что послужило причиной его крушения — поражение огнем с земли или техническая неисправность.

תמונת מקום ההתרסקות של מטוס הסופה (קרדיט צילום בהמשך) pic.twitter.com/UAgzGZieKt — Ella Dagan (@elladagan) 10 февраля 2018 г.

​На месте крушения самолета

מל"ט סורי ברמת הגולן | תיעוד: פינוי הטייסים שנטשו את מטוס ה-F-16 (צילום: ביגפוט) pic.twitter.com/alB2aFjYzL — כאן חדשות (@kann_news) 10 февраля 2018 г.

​Эвакуация пилотов

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>