В Пентагоне заявили о непричастности к разрушению моста в Сирии

Понтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии. Архивное фото

Понтонный мост через Евфрат недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные отвергли обвинения в причастности к разрушению моста через Евфрат, возведенного российской стороной. В Пентагоне назвали подобные сообщения "абсолютно не соответствующими действительности".

Разрушение моста

"Это обвинение необоснованное и ложное", — заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Эрик Пэхон.

Ранее "Красная звезда" сообщила, что возведенный российскими военными мост через Евфрат разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. По информации газеты, шестого января уровень воды поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза, несмотря на отсутствие сильных дождей. На следующий день мост обрушился.

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — отмечает издание Минобороны.

При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не наблюдалось. Сообщается, что шлюзы могли открыть, чтобы "чужими руками не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата".

Мост был возведен российскими специалистами в начале осени 2017 года неподалеку от сирийского Дейр-эз-Зора. Сооружение длиной в 210 метров было построено для переброски военной техники и солдат на восточный берег реки. Его пропускная способность составляла восемь тысяч машин в сутки. Мост также выдерживал вес тяжелой бронетехники.

Мост был передан сирийской стороне в начале октября. По нему также осуществлялась доставка гуманитарной помощи и эвакуация пострадавших. По мнению российских военных, данный объект инфраструктуры способствовал улучшению гуманитарной обстановки на левом берегу Евфрата.

Другие мосты в этом районе были уничтожены во время боевых действий.

Экспертное мнение

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" полковника Виктора Мураховского, это не первый случай разрушения моста через Евфрат. Он отметил, что ранее часть данного моста смывало после того, как SDF ("Сирийские демократические силы". — Прим. ред.) внезапно открыли плотину выше по течению.

После этого инцидента из России доставили понтонно-мостовой парк, которого хватит на два подобных моста.

"Опять навели мост целиком. Сейчас опять — недружественный акт, мягко говоря. Американцы, как говорится, плюнули соседу в тарелку, когда тот отвернулся", — сказал Мураховский.

Он пояснил, что понтонно-мостовой парк был целиком передан сирийским властям.

"На спутниковых снимках, которые я увидел в интернете еще на прошлой неделе, видно, что понтоны приготовлены и с того, и с другого берега. Это часть парка. Сейчас, если моста нет, можно обойтись понтонной переправой. Моторные катера из состава парка будут толкать понтоны. Критического нет ничего", — заявил военный эксперт.

Он также выразил мнение, что российские саперы навели бы такой мост всего за несколько минут. Однако сирийская сторона, по словам аналитика, потратит немного больше времени на это.

Заинтересованных много

Преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов отметил, что многие стороны могут быть заинтересованы в разрушении моста, так как это затрудняет сирийской армии переход на другой берег Евфрата.

Он также выразил мнение, что сторонники ИГ* многократно прибегали к уничтожению объектов инфраструктуры для улучшения положения на фронтах.

"Именно эта группировка в наименьшей степени заинтересована в дальнейшем восстановлении социально-экономической инфраструктуры данного региона", — подчеркнул эксперт.



* Террористическая организация, запрещенная в России

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