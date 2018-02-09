Российские врачи за сутки помогли 16 сирийским детям

ХМЕЙМИМ, 9 фев — РИА Новости. Российские врачи за минувшие сутки оказали помощь 20 сирийцам, в том числе 16 детям, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 20 сирийцам, включая 16 детей", — сообщил журналистам представитель центра.

Также, по словам Кураленко, Россия, Иран и Турция в течение суток фиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хама, а также пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, а также администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Эдлин провинции Хомс.

"В населенный пункт Абу-Хакфа-Эль-Джануби провинции Хомс доставлено около 2 тонн продовольствия. В кварталах Аль Касиля и Шахбаджида города Алеппо организована раздача населению одной тонны хлеба. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода" — подчеркнул представитель Центра.

Также он добавил, что всего за сутки в свои дома вернулись 19 человек, в том числе в провинции Хомс – семь, в провинции Дамаск – 12 человек.

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