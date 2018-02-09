ООН, 9 фев — РИА Новости. ООН призывает стороны, действующие в Сирии, воздерживаться от военных действий между собой, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".
По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев.
Кроме того, на севере страны отдельную военную операцию проводит Турция, которая также заявляет, что борется с ИГ* и другими террористическими формированиями.
*Запрещенная в России террористическая организация
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