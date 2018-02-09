ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Пентагон отверг обвинения в том, что возведенный российскими военными мост через реку Евфрат в Сирии разрушился по вине США. В ведомстве назвали эти сообщения "абсолютно не соответствующими действительности".

Ранее официальный печатный орган Минобороны России — газета "Красная звезда" — сообщил, что мост разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке, хотя в регионе не было существенных осадков. Отмечается, что это произошло после преднамеренного открытия шлюзов плотины. В сообщении говорилось, что это могло быть попыткой США не допустить укрепления сирийских военных на левом берегу реки.

"Это обвинение необоснованное и ложное", — заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Эрик Пэхон.

В сентябре 2017 года российские военные специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Его должны были использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность моста — восемь тысяч машин в сутки. Он выдерживал вес такой тяжелой бронетехники, как танки, БМП и реактивные системы залпового огня.