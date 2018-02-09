Тиллерсон хочет обсудить ситуацию в Африне во время визита в Турцию

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Турцию намерен обсудить ситуацию в сирийском Африне, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

Глава американской дипломатии посетит Анкару во время турне по региону на следующей неделе. Также он побывает в Иордании, Ливане, Египте и Кувейте.

"В Анкаре госсекретарь планирует поднять сложные вопросы в двусторонних отношениях, а также обсудить региональные темы, в частности, уничтожение террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и ситуацию в Африне", — сказал представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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