США призвали Турцию ограничить операции в Африне

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США призывают Турцию ограничить свои операции в Африне, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

По его словам, США "призывают Турцию ограничить свои операции в Африне и вдоль границы с Сирией".

"Безусловно, мы должны работать с Турцией, чтобы определить, каковы ее долгосрочные намерения", — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что "у Турции достаточно жесткая позиция по этому поводу". По его словам, "для выявления сфер соприкосновения необходимо проводить личные встречи".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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