Эксперт рассказал, как боевики в Сирии могли получить ПЗРК

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Джебхат ан-Нусра*" могла получить переносные зенитно-ракетные комплексы при помощи США, Украины, или даже при посредничестве обеих стран, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"ПЗРК — это оружие, которым располагают только технологически развитые страны. В данном случае мы говорим про страны НАТО и, разумеется, США", — сказал Коротченко. По его словам, спецслужбы США могут совершать тайные операции по переброске оружия оппозиционным силам и боевикам в Сирию. Помимо американских ПЗРК "Стингер" вполне могли быть поставлены и модели, которые выпускались в Советском Союзе, а теперь находятся на складах бывших стран Варшавского договора, либо стран постсоветского пространства, считает Коротченко.
Кроме того, еще один канал, по которому террористы могут получать такие комплексы, — это разграбленные склады бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, в которых находилось, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц ПЗРК советского производства, заметил Коротченко.
"В любом случае, здесь важно рассматривать абсолютно все версии, при этом никого не обвиняя, чтобы остановиться на приоритетной и отработать её до конца. Я думаю, что российские спецслужбы будут отрабатывать несколько вариантов реагирования – во-первых, физического уничтожения террориста и тех, кто отдал приказ на применение ПЗРК по Су-25 в Сирии, а с другой стороны, отрабатывать полную версию относительно каналов поставки и их пресечения", — заключил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
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