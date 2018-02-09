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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, как боевики в Сирии могли получить ПЗРК

16:3109.02.2018
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© Фото : SANAИдлиб, Сирия. Архивное фотоИдлиб, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Джебхат ан-Нусра*" могла получить переносные зенитно-ракетные комплексы при помощи США, Украины, или даже при посредничестве обеих стран, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
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Ранее в Минобороны РФ заявили, что озабочены недавним получением "ан-Нусрой*", являющейся основным источником дестабилизации обстановки в Сирии, ПЗРК, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. Ведомство работает над установлением типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.

"ПЗРК — это оружие, которым располагают только технологически развитые страны. В данном случае мы говорим про страны НАТО и, разумеется, США", — сказал Коротченко. По его словам, спецслужбы США могут совершать тайные операции по переброске оружия оппозиционным силам и боевикам в Сирию. Помимо американских ПЗРК "Стингер" вполне могли быть поставлены и модели, которые выпускались в Советском Союзе, а теперь находятся на складах бывших стран Варшавского договора, либо стран постсоветского пространства, считает Коротченко.

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса
© AFP 2018 / Mahmoud Taha
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"В первую очередь надо рассматривать Украину, где масштаб коррупции таков, что там могли просто пойти на незаконные операции, либо это могла быть совместная операция одной из американских спецслужб при содействии Украины, которая могла передать партию ПЗРК для того, чтобы при совершении терактов в Сирии никаких концов на Запад не было", — добавил военный эксперт.

Кроме того, еще один канал, по которому террористы могут получать такие комплексы, — это разграбленные склады бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, в которых находилось, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц ПЗРК советского производства, заметил Коротченко.

"В любом случае, здесь важно рассматривать абсолютно все версии, при этом никого не обвиняя, чтобы остановиться на приоритетной и отработать её до конца. Я думаю, что российские спецслужбы будут отрабатывать несколько вариантов реагирования – во-первых, физического уничтожения террориста и тех, кто отдал приказ на применение ПЗРК по Су-25 в Сирии, а с другой стороны, отрабатывать полную версию относительно каналов поставки и их пресечения", — заключил он.

Вид Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков. После окружения террористами тяжелораненый пилот подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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jasmin.kofe
Трепаться "как могли"- большого ума не надо.Но видимо только это и могут подобные "эксперты".
17:04
09.02.2018
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sandler2020
Ну да , а напрямую от русских , торгующих оружием , нет? Или опыт продаж оружия в страны , куда продажи запрещены санкциями Совбеза ООН , Кремль останавливали. Или трудно догадаться , что в Корее все ракеты о-оччень похожие на русские, а двигатели они сами , как в свое время китайцы , сделать не могут. Теперь даже Китай хочет закупать двигатели для своих истребителей пятого поколения.Так надёжнее.
16:37
09.02.2018
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