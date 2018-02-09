Бондарев рассказал, зачем США провоцируют эскалацию в Сирии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Нападение сил коалиции на правительственные войска в Сирии произошло из-за стремления США разжечь вновь конфликт в стране и дискредитировать перез выборами президента России Владимира Путина, объявившего в декабре прошлого года о разгроме боевиков в САР, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"К прежней мотивации для разжигания костра войны у американцев добавился ещё довод: Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин в декабре 2017 года объявил о разгроме наиболее сильной группировки боевиков. США стараются опровергнуть этот факт, ведь доказательства обратного, как им кажется, послужили бы дискредитации… Путина в преддверии выборов президента России", — заявил Бондарев.

Он подчеркнул, что заявление о победе над террористами не было преждевременным. "Организованный терроризм в Сирии повержен, а расправа с недобитками – дело времени. Это естественный процесс. После Второй мировой войны последний нацистский партизан был ликвидирован аж в 1956 году", — сказал Бондарев.

О поражении группировки ИГ* в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*, а после заявления о полном разгроме ИГ* в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над группировкой ИГ* в Ираке и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России