ООН, 9 фев — РИА Новости. США и Великобритания заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского торгового представительства в Дамаске, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", — заявил постпред.
Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.
В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.
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