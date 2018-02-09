МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Удар, который коалиция во главе с США нанесла по проправительственным силам в Сирии, является преступлением, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Они (коалиция) все время заявляют, что борются с международным терроризмом, но мы видим, что они этим не ограничиваются. А выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне (правительства) Сирии, – это преступление", — заявил Небензя журналистам.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.

В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщил, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований. Кроме того, чиновник сообщил, что коалиция использовала телефонную "горячую линию" для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе.

* Запрещенная в России террористическая организация