Госдеп заявил, что США не планируют раздела Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Единственной целью США в Сирии является уничтожение террористической группировки "Исламское государство*", заявила на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Журналисты попросили ее прокомментировать заявления МИД России о том, что у США есть планы разделить Сирию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что "в Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны".

"США нацелены на уничтожение ИГ*, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина", — сказала Науэрт.

В то же время она добавила, что США "там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".

*Запрещенная в России террористическая организация

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