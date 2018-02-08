Госдеп заявил, что США не планируют раздела Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Единственной целью США в Сирии является уничтожение террористической группировки "Исламское государство*", заявила на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"США нацелены на уничтожение ИГ*, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина", — сказала Науэрт.
В то же время она добавила, что США "там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".
*Запрещенная в России террористическая организация
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