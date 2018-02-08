Госдеп не может подтвердить гибель мирных жителей при ударах в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Госдепартамент США не может подтвердить гибель мирных жителей в Сирии в результате недавней бомбардировки, заявила в четверг официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать, почему в результате недавней бомбардировки США "были убиты около сотни мирных жителей, которые не имели отношения к боевикам".

"Госдепартамент не может точно подтвердить, кто был убит", — сказала Науэрт.

"Мы будем использовать силу, если наши военные будут под угрозой", — добавила она.

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