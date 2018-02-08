В Сирии за сутки более 200 человек вернулись в свои дома

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 225 человек, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Всего за сутки в свои дома вернулось 225 человек, в том числе, в провинции Хомс — 9, в провинции Дейр-эз-Зор — 216 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки российские врачи помогли 39 сирийцам, в том числе, 16 детям.

"В городе Алеппо организована раздача населению одной тонны хлеба. В населенный пункт Хатла провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 130 тонн", — сообщает центр.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр продолжает фиксировать отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий, в течение суток нарушения были отмечены в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс, Деръа и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

"В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции Хама подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Каура провинции Хама", — сообщают военные.

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