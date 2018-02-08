В Пентагоне не знают, попали ли российские военные под удар в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. В Пентагоне не знают, были ли военные РФ среди проправительственных сил Сирии, по которым США нанесли в среду удар, заявила официальный представитель Минобороны Дана Уайт.

"Я не буду предполагать, были ли русские среди этих сил", — сказала Уайт на брифинге.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.

В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщил, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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