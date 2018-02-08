США планируют говорить с позиции силы на переговорах по Сирии в Женеве

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. США намерены говорить с позиции силы на межсирийских переговорах в Женеве, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
"Наша цель – гарантировать, что наши дипломаты могут говорить с позиции силы относительно женевского процесса. Это наши дипломаты будут в конечном итоге решать (судьбу – ред.) того, что произойдет в Сирии", — сказала Уайт на брифинге.
Она отметила, что США поддерживают и будут дальше поддерживать "Сирийские демократические силы" в их борьбе с группировкой "Исламское государство*". При этом она не пояснила, как связаны борьба с ИГ*, под предлогом которой военные США находятся в Сирии и помогают СДС, и женевский процесс под эгидой ООН, в рамках которого ведут переговоры правительство и оппозиция Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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