Израильские военные сообщили об обстреле со стороны Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев — РИА Новости. Населенный пункт на контролируемой Израилем части Голанских высот обстрелян с территории Сирии, пострадавших нет, сообщили израильские военные.

Они предполагают, что дом в селении Маждаль-Шамс случайно попал под огонь, который был открыт с сирийской стороны по беспилотному летательному аппарату израильской армии.

"Некоторое время назад из Сирии был обстрелян БПЛА Армии обороны Израиля. Следы от выстрелов обнаружены в Маждаль-Шамсе в северной части Голанских высот", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Информации о пострадавших не поступало, ущерб причинен дому в Маждаль-Шамсе", — добавили военные.

Они не уточняют, кто открыл огонь по беспилотнику и по какую сторону границы находился в это время аппарат.

На обстрелы с сопредельной территории, частота которых заметно снизилась в последние месяцы, израильские военные обычно отвечают ударами по позициям сирийских правительственных сил.