Совбез ООН отказался осудить обстрел российского торгпредства в Дамаске

ООН, 8 фев – РИА Новости. Совет безопасности ООН отказался принимать заявление с осуждением обстрела российского торгового представительства в Дамаске, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Нам снова было отказано в том, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство, а до этого — гуманитарная миссия. Мы предложили (членам СБ ООН – ред.) текст, но нам сказали, что не готовы его принять. Это вызывает сожаление, такое происходит постоянно", — сказал Небензя журналистам.

Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства РФ в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.

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