В Пентагоне заявили, что заранее уведомили Россию об ударе по Сирии

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим (власти Сирии – ред.), на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель", — сказала Уайт на брифинге.

По ее словам, связь с военными РФ поддерживалась и во время, а также после атаки сил коалиции.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщил, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований. По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев.

Уайт также подтвердила информацию коалиции о деталях инцидента и отметила, что "атака на силы SDF была скоординирована".

* Террористическая организация, запрещенная в России