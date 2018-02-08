В МИД рассказали, что привело к эскалации в Африне

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. К эскалации ситуации в сирийском Африне привели действия США вопреки заверениям Вашингтона в поддержке территориальной целостности Сирии, говорится в комментарии МИД РФ.

"К эскалации в районе Африна, где сирийских правительственных войск в данный момент вообще нет, привели действия США по поддержке своих "клиентов" вопреки дававшимся Вашингтоном заверениям в поддержке территориальной целостности Сирии", — говорится в сообщении.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.