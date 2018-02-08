Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Крупный инцидент произошел на востоке Сирии: возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по сирийским проправительственным силам.
Версии о том, что именно произошло, расходятся: по заверениям США, проправительственные формирования наступали на позиции "Сирийских демократических сил" (SDF). По данным Минобороны России, наступление велось на позиции террористической группировки "Исламское государство"*. Есть расхождения и в данных о потерях.
Версия американцев
По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.
В нем отмечается, что коалиция "по-прежнему намерена сосредоточиться на миссии по уничтожению ИГ* в долине реки Евфрат и утверждает свое неоспоримое право действовать в целях самообороны". По данным CENTCOM, во время атаки в командном центре находились американские военные советники и офицеры разведки.
Позднее СМИ со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщили, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
Вопросы МИД РФ
К версии развития событий, которую изложили США, есть масса вопросов, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Версия российского Минобороны
"С целью выявления и уничтожения бандгруппы одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба". При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ также подчеркнули, что "российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет".
Резюмируя, Минобороны отметило, что "произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ*, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике".
Реакция Дамаска
"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и SDF в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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