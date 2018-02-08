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Война в Сирии
Война в Сирии

Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев

Сюжет:
Главное за 8 февраля 2018 года (7)
17:1508.02.2018
(обновлено: 18:42 08.02.2018)
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© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Крупный инцидент произошел на востоке Сирии: возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по сирийским проправительственным силам.

Версии о том, что именно произошло, расходятся: по заверениям США, проправительственные формирования наступали на позиции "Сирийских демократических сил" (SDF). По данным Минобороны России, наступление велось на позиции террористической группировки "Исламское государство"*. Есть расхождения и в данных о потерях.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Версия американцев 

По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Минобороны прокомментировало удары коалиции по сирийским ополченцам
"Сирийские правительственные силы провели 7 февраля неспровоцированную атаку на командный центр SDF… Для защиты сил коалиции и ее партнеров были нанесены авиаудары по атакующим подразделениям, чтобы отразить агрессию в отношении партнеров, входящих в коалицию против ИГ*", — говорится в заявлении CENTCOM.

В нем отмечается, что коалиция "по-прежнему намерена сосредоточиться на миссии по уничтожению ИГ* в долине реки Евфрат и утверждает свое неоспоримое право действовать в целях самообороны". По данным CENTCOM, во время атаки в командном центре находились американские военные советники и офицеры разведки.

Позднее СМИ со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщили, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

Вопросы МИД РФ 

К версии развития событий, которую изложили США, есть масса вопросов, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
СМИ: 100 бойцов проправительственных сил Сирии погибли от авиаудара США‍
"Во-первых, каким образом подразделение численностью 500 человек может атаковать некий штаб при поддержке танков и артиллерии и в результате нанести ранения лишь одному из отражающих атаку? Каким образом находящиеся в этом штабе могли продержаться в этих условиях по меньшей мере полчаса, необходимые для того, чтобы вызвать и обеспечить подлет сил авиации? Каким образом в течение столь короткого времени могло быть принято решение об открытии массированного огня на поражение в отношении сирийских вооруженных сил?" — сказала Захарова.

Версия российского Минобороны 

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Факты – вещь упрямая: Россия победила в Сирии, несмотря на "помощь" США
По данным министерства обороны России, в инциденте пострадала не регулярная сирийская армия, а воюющие на стороне Дамаска ополченцы. По версии МО РФ, ополченцы в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" (17 километров юго-восточнее населенного пункта Сальхиях) в провинции Дейр-эз-Зор проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*.

"С целью выявления и уничтожения бандгруппы одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба". При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — говорится в сообщении.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: комплекс "Панцирь" отметился в Сирии боевой работой
Минобороны России отмечает, что потери ополченцев не были столь катастрофичными: "в результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев". Ведомство добавило, что "причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев".

В Минобороны РФ также подчеркнули, что "российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет".

Резюмируя, Минобороны отметило, что "произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ*, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике".

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Реакция Дамаска

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
Аналитик: есть факторы, которые помешают США закрепиться в Сирии
Власти Сирии назвали удары коалиции агрессией. По данным агентства SANA, силы коалиции в среду в полночь нанесли удар по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора, в результате которого десятки человек погибли, многие пострадали.

"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и SDF в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ismuak
А какое заявление сделали МИД и МО по обстрелу Дамаска Израилем?
17:55
08.02.2018
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