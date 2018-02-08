В МИД рассказали, как США мешают России в борьбе с террористами в Сирии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Банковская система США в 2016-2017 годах заблокировала средства министерства обороны России в размере более 5 миллионов долларов на оплату топлива для дозаправки российских самолетов, которые воюют против террористов в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она привела несколько примеров блокирования в США международных переводов России.

"Блокировка банковской системы США в 2016-2017 годах средств министерства обороны России на оплату топлива для дозаправки наших самолетов, которые воюют против террористов в Сирии. Причем речь идет о более чем 5 миллионах долларов США. До сих пор они, эти средства, не возвращены", — сказала Захарова.

"Есть еще не менее показательный пример: в 2017 году американские власти воспрепятствовали переводу России на счет МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) долларового взноса. Речь идет тоже о такой крупной сумме – 200 тысяч долларов в программу исследований этого агентства системы ООН по лечению онкологических заболеваний", — отметила она.

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